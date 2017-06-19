Климкин рассказал, почему для Путина очень важна Австрия

Сегодня, 18:39

По словам министра, многие граждане ЕС еще не думают об опасности, но в Украине пять лет назад было так же

Владимир Путин, фото AFP
Владимир Путин, фото AFP

Австрийские компании хотели бы облегчить режим санкций в отношении России, чтобы продолжать вести бизнес с российскими компаниями. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью австрийскому изданию Profil, передает "Украинская правда".

"Но ситуация в России изменилась. Еще несколько лет назад австрийские фирмы там хорошо зарабатывали, но тогда цена нефти была на уровне 100 долларов или выше. Тот, кто считает, что в экономическом плане можно вернуться к старым временам, как только будут отменены санкции, ошибается. Кроме того, в вопросе санкций речь идет не только о нас. Речь идет о том, базируется ли еще Европа в целом на правилах, и о том, будут ли терпеть в дальнейшем агрессивные действия России", – сказал Климкин.

Министр отметил, что Австрия важна для президента РФ, который видит в ней возможность ослабить европейский проект.

"Многие граждане ЕС еще не думают об опасности, но в Украине пять лет назад было так же. Тогда никто у нас не думал, что Россия введет войска в Крым и другие части Украины. Если бы мы уже тогда хорошо вслушивались в сигналы из Москвы, то могли бы распознать дальнейшую войну. Это я могу рекомендовать Европе: делайте выводы из наших ошибок. Прислушайтесь очень внимательно к тому, что говорит Россия, причем не в лицо, а за вашей спиной", – добавил он.

Напомним, канцлер Австрии Кристиан Керн выступил с критикой санкций ЕС против России.
Россия, Австрия, Путин, санкции

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Источник:

"Голос України

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