Климпуш-Цинцадзе надеется на реализм Трампа в отношениях с Россией

Вице-премьер рассчитывает, что новый президент США будет видеть все "подводные камни" в отношениях с Путиным

Президент США Дональд Трамп будет реалистичным и будет видеть все "подводные камни" в отношениях с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Такую надежду выразила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она прокомментировала возможные последствия для Украины из-за вероятности подготовки американским президентом исполнительного указа об отмене санкций против РФ, а также высказала мнение относительно запланированного на 28 января телефонного разговора Путина с Трампом.

"Мы видели предыдущие заявления президента Соединенных Штатов относительно того, что до того, как они разберутся с ситуацией, до того, как они для себя выяснят возможности как таковые, решения приниматься не будут", – заявила вице-премьер.

Кроме того, она убеждена, что во время телефонного разговора с президентом США Путин захочет "рассказать, как он очень хочет дружить".

"Но мы знаем, насколько слова Российской Федерации расходятся с ее действиями. Я убеждена, что мы увидим, наверное, обоснованное желание достичь каких-то прорывов новой администрацией (США), как все начиналось с любой американской администрацией в отношениях с Российской Федерацией. Она, наверняка, столкнется с объективной реальностью Российской Федерации, и я думаю, что президент США – человек реалистичный и будет видеть абсолютно все подводные камни, которые предлагает Российская Федерация в своем меню внешней политики и экономики", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Также Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала смену главы внешнеполитического ведомства Германии.

В частности, Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что коалиционное правительство в Германии имеет согласованную политику. Вместе с тем, по ее словам, сейчас Германия входит в предвыборный период парламентских выборов, и это диктует возможность изменений во внешней политике.

"Я не думаю, что позиция Германии каким-либо способом, кардинальным, на данном этапе будет изменена с ее четкой позиции относительно санкций в отношении Российской Федерации, в отношении необходимости выполнения Российской Федерацией всех составляющих безопасности (блока вопросов по безопасности – Ред.) Минского процесса", – рассказала Климпуш-Цинцадзе.

"Я не думаю, что это изменит настрой к тому, чтобы достичь результата, учитывая все ограничения в "нормандской группе", и поэтому я надеюсь на нормальный продуктивный диалог с Германией, которая, безусловно, играет очень серьезную роль для обеспечения этого единства и поддержки Европейского Союза в отношении Украины", – сказала вице-премьер.

Таким образом, она выразила надежду на то, что Германия и в дальнейшем будет поддерживать Украину.