Клуб Дениса Бойко объявил о назначении нового тренера

Руководство "Малаги" определилось с тренером, который будет в ближайшее время руководить командой.

После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с "Рубином".

Пресс-служба клуба сообщает, что Марсело Ромеро назначен на временной основе. Футболисты "Малаги" уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.

Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за "Малагу" с 2001 по 2007 год.

Напомним, в текущем сезоне цвета испанского клуба защищает вратарь сборной Украины Денис Бойко.