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Клуб Дениса Бойко объявил о назначении нового тренера http://www.segodnya.ua/img/article/7840/20_main.1482939792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/20_tn.1482939792.jpg Мир Марсело Ромеро назначен руководителем команды на временной основе

Клуб Дениса Бойко объявил о назначении нового тренера

Вчера, 17:43

Марсело Ромеро назначен руководителем команды на временной основе

Марсело Ромеро. Фото malagacf.com
Марсело Ромеро. Фото malagacf.com

Руководство "Малаги" определилось с тренером, который будет в ближайшее время руководить командой.

После отставки главного тренера Хуанде Рамоса управление командой принял Марсело Ромеро, который последние три года входил в тренерский штаб как Рамоса, так и Хави Грасии, ныне работающего с "Рубином".

Пресс-служба клуба сообщает, что Марсело Ромеро назначен на временной основе. Футболисты "Малаги" уже провели первую тренировку под руководством 40-летнего специалиста.

Марсело Ромеро, будучи футболистом, играл за "Малагу" с 2001 по 2007 год.

Напомним, в текущем сезоне цвета испанского клуба защищает вратарь сборной Украины Денис Бойко.
футбол, чемпионат Испании, Малага

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Источник:

Championat.ru

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