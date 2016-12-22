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Клуб Дениса Бойко уволил тренера через twitter http://www.segodnya.ua/img/article/7821/99_main.1482430200.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7821/99_tn.1482430200.jpg Мир Хуанде Рамос возглавил "Малагу" в начале текущего сезона

Клуб Дениса Бойко уволил тренера через twitter

Вчера, 20:09

Хуанде Рамос возглавил "Малагу" в начале текущего сезона

Хуанде Рамос. Фото twitter.com/ANAALThani
Хуанде Рамос. Фото twitter.com/ANAALThani

Главный тренер "Малаги" Хуанде Рамос покидает клуб. Владелец испанской команды Абдулла Аль-Тани попрощался с Рамосом и поблагодарил его за работу.

"Спасибо вам огромное, сеньор Хуанде Рамос! Я ценю вашу честность и уважаю ваше решение. Всего вам самого наилучшего", – написал Аль-Тани в социальной сети Twitter.

Отметим, что на официальном сайте клуба нет информации об увольнении главного тренера.

Рамос возглавил "Малагу" перед стартом нынешнего сезона. После 16 туров команда идет на 11-м месте в таблице, набрав 21 очко.

В составе "Малаги" выступает вратарь сборной Украины Денис Бойко. Он играл под руководством Рамоса еще в днепровском "Днепре".
футбол, чемпионат Испании, Хуанде Рамос, Малага

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