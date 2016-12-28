Клуб из Уэльса выиграл 26 матчей подряд: остался один до мирового рекорда

"Нью-Сэйнтс" 30 декабря могут войти в историю, сместив "Аякса" Йохана Кройфа, который в 1972 году также выиграл 26 матчей

Футбольный клуб их Уэльса "Нью-Сэйнтс" одержал победы в 26 матчах подряд. В последнем матче команда обыграла "Сефн Друидс" со счетом 4:0.

30 декабря команды играют еще раз, и в случае победы "Сэйнтс" побьют рекорд "Аякса" Йохана Кройфа. В 1972 году голландцы установили мировой рекорд, победив в 26 матчах кряду во всех турнирах.

В сезоне-1995/96 "Аякс" выиграл в 25 встречах подряд. Третий результат – у бразильской "Коритибы" (24).

"Нью-Сэйнтс" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Уэльса, имея 21-очковый отрыв. В прошлых двух сезонах команда становилась победителем чемпионата страны.