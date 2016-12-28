Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Клуб из Уэльса выиграл 26 матчей подряд: остался один до мирового рекорда http://www.segodnya.ua/img/article/7836/77_main.1482858943.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/77_tn.1482858943.jpg Мир "Нью-Сэйнтс" 30 декабря могут войти в историю, сместив "Аякса" Йохана Кройфа, который в 1972 году также выиграл 26 матчей

Клуб из Уэльса выиграл 26 матчей подряд: остался один до мирового рекорда

Вчера, 19:15

"Нью-Сэйнтс" 30 декабря могут войти в историю, сместив "Аякса" Йохана Кройфа, который в 1972 году также выиграл 26 матчей

Футболисты &quot;Нью-Сэйнтс&quot; готовятся праздновать мировой рекорд. Фото tnsfc.co.uk
Футболисты "Нью-Сэйнтс" готовятся праздновать мировой рекорд. Фото tnsfc.co.uk

Футбольный клуб их Уэльса "Нью-Сэйнтс" одержал победы в 26 матчах подряд. В последнем матче команда обыграла "Сефн Друидс" со счетом 4:0.

30 декабря команды играют еще раз, и в случае победы "Сэйнтс" побьют рекорд "Аякса" Йохана Кройфа. В 1972 году голландцы установили мировой рекорд, победив в 26 матчах кряду во всех турнирах.

В сезоне-1995/96 "Аякс" выиграл в 25 встречах подряд. Третий результат – у бразильской "Коритибы" (24).

"Нью-Сэйнтс" возглавляют турнирную таблицу чемпионата Уэльса, имея 21-очковый отрыв. В прошлых двух сезонах команда становилась победителем чемпионата страны.
рекорд, чемпионат Уэльса

Вы сейчас просматриваете новость "Клуб из Уэльса выиграл 26 матчей подряд: остался один до мирового рекорда". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Eurosport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Фото ФК "Черноморец"

Юрий Вакс показал наибольшее количество карточек в одном матче в истории чемпионата Украины

12 Декабря, 11:07

От рук арбитра пострадали футболисты "Александрии" и "Черноморца"

Футбол

Фото AFP

"Манчестер Юнайтед" продемонстрировал худший старт сезона с 1989 года

27 Ноября, 21:07

Английский гранд никак не может найти свою игру после ухода Алекса Фергюсона

Хоккей

Фото ХК "Донбасс"

ХК "Донбасс" установил рекорд Украинской хоккейной лиги

25 Ноября, 21:33

Донецкие хоккеисты вписали свои имена в историю украинского хоккея

Футбол

Достижение Харрисона Чинеду могут внести в Кингу рекордов Гиннеса. Фото AFP

Нигерийский футболист проехал 103 км на велосипеде с мячом на голове

21 Ноября, 18:19

Харрисон Чинеду надеется, что его достижение занесут в Кингу рекордов Гиннеса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.