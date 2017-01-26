КНДР обещает новые испытания ракеты

Северная Корея заявила, что готова испытать межконтинентальную ракету "в любом месте и в любое время". Об этом в интервью американскому телеканалу NBC заявил замдиректора по делам Северной Америки в МИД КНДР Цой Кан Ир. Причем этот шаг, по мнению Пхеньяна, не будет провокацией.

"Наши меры по укреплению ядерного арсенала носят оборонительный характер", — сказал он, уточнив, что их цель: "Защитить суверенитет и справиться с постоянным ядерным шантажом и угрозами США". В то же время Северная Корея расценивает как провокацию учения США и Южной Кореи. "Представьте себе, что наши войска прибыли в Канаду и Мексику и проводят там учения с ядерным оружием, направленным на вторжение в США. Какой ответ вы будете ожидать от американского народа?" — спросил дипломат. Кроме того, он сообщил, что санкции против его страны "не работают". Напомним, в прошлом году КНДР успешно испытала новый двигатель и наконечник боеголовки межконтинентальной ракеты.

Тем временем бывший северокорейский дипломат Тхэ Ен Хо, бежавший в Южную Корею, рассказал, что недовольство лидером растет. "На низовом уровне критика режима, ранее считавшаяся немыслимой, звучит все чаще. Мы должны разлить бензин по Северной Корее и позволить народу страны поднести спичку", — пояснил он, добавив, что от коммунизма не осталось и следа.