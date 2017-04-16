КНДР показала способные ударить по США межконтинентальные ракеты

Сегодня, 08:33

На параде в Пхеньяне по оценкам экспертов были продемонстрированы межконтинентальные ракеты KN-08 и KN-14, которые могут поразить территорию США

Парад в Северной Корее. Фото: AFP
Парад в Северной Корее. Фото: AFP

На военном параде в Пхеньяне, посвященном 105-летию со дня рождения первого северокорейского диктатора Ким Ир Сена, Северная Корея продемонстрировала два вида межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на The Washington Post.

Одна из представленных ракет была похожа на межконтинентальную баллистическую ракету KN-08, которую Северная Корея включила в предыдущие парады. По словам Джошуа Поллака, редактора журнала Nonproliferation Review, эта ракета имеет теоретический диапазон около 7500 миль или 12 тысяч километров, чего достаточно для обстрела из КНДР всей территории США. Сообщается также, что на одном из грузовиков также могла находится межконтинентальная ракета KN-14, также способная достичь территории США.

"Сигнал, который они пытаются отправить, состоит в том, что они продвигаются вперед с твердотопливными ракетами", – заявила журналистам Мелисса Ханхэм, эксперт Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина в Калифорнии. Северная Корея работает на твердом топливе, которое, в отличие от жидкого топлива, может быть предварительно загружено в ракеты, чтобы быстро стрелять ими и избежать предварительного обнаружения спутниками.

"У них теперь есть собственные возможности для заправки, поэтому у них больше пусковых установок, и у них есть твердое топливо, а это означает, что они могут запускать намного больше этих ракет в быстрой последовательности без необходимости дозаправки", – добавила Ханхэм.

Напомним, сегодня КНДР провела неудачный запуск ракеты.

Как сообщалось, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".

Ранее военные Северной Кореи пригрозили США "безжалостными" мерами в ответ на предупреждение президента США Дональда Трампа "разобраться" с ядерной угрозой, которую представляет КНДР в свете информации о подготовке Пхеньяна к очередному ядерному испытанию.
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