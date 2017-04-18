КНДР пригрозила проведением новых ракетных испытаний

Северная Корея продолжит испытания ракет "на еженедельной, ежемесячной и годовой основе", несмотря на международное осуждение и увеличение военной напряженности в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по отношениям с США Хан Сон Рел, передает РБК со ссылкой на ВВС. По его словам, если власти США будут "настолько глупыми, чтобы использовать военные средства", это приведет к "полномасштабной войне".

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс сообщил о "конце эры стратегического терпения" в отношении КНДР. По его словам, в отношении Северной Кореи возможны любые меры, и стране следует отбросить сомнения в решимости США быть вместе с союзниками".

16 апреля 2017 года Северная Корея пыталась запустить ракету неустановленного типа, однако запуск оказался неудачным. Попытка была предпринята после того, как накануне в Пхеньяне впервые показали новые баллистические ракеты.

Информацию о запуске позже подтвердили американские военные. Как заявили в командовании Вооруженных сил США, ракета взорвалась сразу после старта.