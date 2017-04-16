КНДР провела неудачный запуск ракеты

Сегодня, 03:01

Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию"

Парад в Северной Корее. Фото: AFP
Парад в Северной Корее. Фото: AFP

Северная Корея попыталась провести в воскресенье очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным, передает УНН со ссылкой на Yonhap.

"Северная Корея пыталась провести сегодня утром пуск неопределенной ракеты в уезде Синпхо провинции Хамген-Намдо, однако, по оценкам, попытка была неудачной", – приводит агентство заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Как сообщалось, на параде в КНДР демонстрировали баллистические ракеты. Накануне в КНДР призвали иностранных журналистов готовиться к "большому и важному событию".

Напомним, в Пхеньяне, 15 апреля, проходил парад, посвященный 105-летию со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником.
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