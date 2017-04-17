КНДР создали спецвойска – СМИ
Северная Корея ввела новый военный термин
Северная Корея создала новый вид вооруженных сил, который получил название "специальные тактические войска". Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на агентство Рёнхап.
Сообщается, что анализ материалов в газетах КНДР о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в Северной Корее появился термин "специальные тактические войска", которого ранее якобы не было.
Южнокорейские аналитики предположили, что новый вид войск КНДР по численности сопоставим с ВВС и ВМС.
Агентство со ссылкой на экспертов заявило, что создание спецтактических войск в Северной Корее, вероятно, направлено на противостояние спецвойскам США и Южной Кореи, проводящим учения по уничтожению руководства КНДР на случай войны.
Как известно, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.
В свою очередь в Северной Корее не видят ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам.
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