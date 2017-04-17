КНДР создали спецвойска – СМИ

Сегодня, 09:22

Северная Корея ввела новый военный термин

В КНДР заявили о новый спецвойсках. Фото: AFP
В КНДР заявили о новый спецвойсках. Фото: AFP

Северная Корея создала новый вид вооруженных сил, который получил название "специальные тактические войска". Об этом сообщает "Корреспондент" со ссылкой на агентство Рёнхап.

Сообщается, что анализ материалов в газетах КНДР о военном параде в Пхеньяне 15 апреля показал, что в Северной Корее появился термин "специальные тактические войска", которого ранее якобы не было.

Южнокорейские аналитики предположили, что новый вид войск КНДР по численности сопоставим с ВВС и ВМС.

Агентство со ссылкой на экспертов заявило, что создание спецтактических войск в Северной Корее, вероятно, направлено на противостояние спецвойскам США и Южной Кореи, проводящим учения по уничтожению руководства КНДР на случай войны.

Как известно, Северная Корея попыталась провести очередное испытание ракеты, но ее пуск оказался неудачным.

В свою очередь в Северной Корее не видят ничего страшного в ракетных испытаниях, в том числе и ядерного оружия. В КНДР заявляют, что ядерная программа имеет цель исключительно защиты своего государства и не несет угрозы другим странам.
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