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КНР запустила спутник слежения за уровнем углекислого газа http://www.segodnya.ua/img/article/7822/7_main.1482431455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/7_tn.1482431455.jpg Мир Аппарат весом 620 килограммов выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 километров

КНР запустила спутник слежения за уровнем углекислого газа

Сегодня, 04:55

Аппарат весом 620 килограммов выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 километров

Фото: AFP
Фото: AFP

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запущен спутник слежения за уровнем двуокиси углерода в атмосфере TanSat.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, запуск произведен в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Ди".

TanSat весом 620 килограммов выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 километров. Аппарат предназначен для сбора, накопления и передачи информации о содержании и распределении двуокиси углерода (углекислого газа) в атмосфере Земли.

По словам разработчиков TanSat, спутник, рассчитанный на трехлетний период работы, позволит изучать климатические изменения.

Той же ракетой на орбиту выведены еще три микроспутника слежения. Они будут использоваться в интересах народного хозяйства КНР.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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