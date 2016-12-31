КНР запустила спутник слежения за уровнем углекислого газа

Аппарат весом 620 килограммов выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 километров

С космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая запущен спутник слежения за уровнем двуокиси углерода в атмосфере TanSat.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, запуск произведен в четверг с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2-Ди".

TanSat весом 620 килограммов выведен на солнечно-синхронную орбиту на высоте около 700 километров. Аппарат предназначен для сбора, накопления и передачи информации о содержании и распределении двуокиси углерода (углекислого газа) в атмосфере Земли.

По словам разработчиков TanSat, спутник, рассчитанный на трехлетний период работы, позволит изучать климатические изменения.

Той же ракетой на орбиту выведены еще три микроспутника слежения. Они будут использоваться в интересах народного хозяйства КНР.