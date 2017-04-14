Коалиция во главе с США ошибочно ударила по союзникам в Сирии

Сегодня, 01:14

Воздушный удар под руководством США по ошибке убил 18 членов курдской и арабской милиции, которых поддерживал Вашингтон

Коалиция ошибочно ударила по союзникам на севере Сирии. Иллюстрация: forumkavkaz.com
Коалиция ошибочно ударила по союзникам на севере Сирии. Иллюстрация: forumkavkaz.com

Военно-воздушные силы международной коалиции во главе с США нанесли ошибочный удар по союзникам на севере Сирии, погибли 18 бойцов Сирийской демократической армии. Об этом заявили в Пентагоне, сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters.

"Воздушный удар под руководством США по ошибке убил 18 членов курдской и арабской милиции, которых поддерживал Вашингтон, к югу от сирийского города Табха", – говорится в сообщении.

Подчеркивая сложный характер конфликта, Пентагон заявил, что силы коалиции во главе с США нанесли удар во вторник после того, как их другой союзник сообщил, что его оккупировали боевики "Исламского государства" и ошибочно дал неверные координаты.

"Целевое местоположение было фактически передовой боевой позицией Сирийских демократических сил", – говорится в заявлении.
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