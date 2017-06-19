Коалиция во главе с США в воскресенье, 18 июня подтвердила уничтожение самолета ВВС Сирии в районе Ракки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя штаба возглавляемой США международной коалиции, действующей в Сирии и Ираке, сирийский Су-22, который сбрасывал бомбы рядом с бойцами "Сил демократической Сирии", был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F/A-18E Super Hornet.

В коалиции подчеркнули что "не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами", но будут защищать своих партнеров.

"РИА Новости" со ссылкой на американскую коалицию сообщает, что "сразу после атаки сирийских сил представители коалиции связались с российскими партнерами по телефону через канал по снижению уровня конфликтов для деэскалации ситуации и прекращения атаки".

Вечером 18 июня Минобороны Сирии заявило, что коалиция во главе с США сбила самолет ВВС Сирии в районе Ракки. Ведомство указало, что это произошло во время выполнения боевых задач против боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Пилот самолета до сих пор не найден.