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Коби Брайант поддержал девушку-бойца Ронду Роузи http://www.segodnya.ua/img/article/7852/41_main.1483376010.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/41_tn.1483376010.jpg Мир Знаменитый баскетболист считает, что Ронде нужно аплодировать

Коби Брайант поддержал девушку-бойца Ронду Роузи

Сегодня, 23:45

Знаменитый баскетболист считает, что Ронде нужно аплодировать

Коби Брайант. Фото Instagram
Коби Брайант. Фото Instagram

Бывший баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант выступил со словами поддержки в адрес бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи. 31 декабря бывшая чемпионка мира потепела поражение от Аманды Нуньес в первом поединке с ноября прошлого года, получив нокаут через 48 секунд после начала боя. В предыдущем поединке она проиграла Холли Холм, потерпев первое поражение в UFC.

"Вместо того, чтобы радоваться поражению Ронды Роузи, мы должны стоя поаплодировать ей за то, что она нанесла свой спорт на карту мира", – написал Брайант в своем твиттере.
баскетболист, UFC, Коби Брайант, Ронда Роузи, Холли Холм, Аманда Нуньес

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Источник:

СЭ

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