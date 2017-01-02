Коби Брайант поддержал девушку-бойца Ронду Роузи

Бывший баскетболист "Лейкерс" Коби Брайант выступил со словами поддержки в адрес бывшей чемпионки UFC Ронды Роузи. 31 декабря бывшая чемпионка мира потепела поражение от Аманды Нуньес в первом поединке с ноября прошлого года, получив нокаут через 48 секунд после начала боя. В предыдущем поединке она проиграла Холли Холм, потерпев первое поражение в UFC.

"Вместо того, чтобы радоваться поражению Ронды Роузи, мы должны стоя поаплодировать ей за то, что она нанесла свой спорт на карту мира", – написал Брайант в своем твиттере.