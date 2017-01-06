Кого Барак Обама пригласил на прощальную вечеринку в Белый дом: список звездных гостей

Кинематограф будут представлять актеры Сэмюэл Л. Джексон и Брэдли Купер

Президент США Барак Обама начинает "прощание" с президентством. Одним из атрибутов этого станет прощальная вечеринка, которую семейство Обам устроит в Белом доме.

Прощальная вечеринка состоится 6 января в президентской резиденции. Среди приглашенных гостей – близкие друзья и главные доноры президентских кампаний Обамы, – сообщает 24 телеканал со ссылкой на The Washington Post.

Также приглашение получили и немало звездных гостей. Певица Beyoncе, дважды выступала на инаугурации Обамы, будет со своим мужем – известным рэпером Jay-Z. Им компанию составит Стиви Уандер, который также в свое время выступал в Белом доме, и певец Usher.

Кинематограф будут представлять актеры Сэмюэл Л. Джексон и Брэдли Купер с режиссерами Джей-Джей Абрамсом и Джорджем Лукасом.

Из журналистов пригласили известных ведущих Опру Уинфри и Гейла Кинга.