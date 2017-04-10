Коллекционер нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54

Сегодня, 00:16

Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов

Золото растет в цене. Фото: Pixabay
Золото растет в цене. Фото: Pixabay

Коллекционер из Великобритании нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, пишет таблоид The Sun, сообщает "РИА Новости".

Ник Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей). Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, то, сняв крышку топливного бака, обнаружил пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает два миллиона фунтов стерлингов (более 140 миллионов рублей).

Мид полагает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию.

"Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию", – рассказал Чемберлен. Полицейские забрали слитки, оставив взамен расписку.

Власти приняли решение перевезти золото в Лондон. В местном управлении полиции какие-либо комментарии по этому поводу давать отказались. "Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется", – заявил Мид.
коллекционер, золото, танк

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