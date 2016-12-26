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Коля Лукашенко поделился своими карьерными планами http://www.segodnya.ua/img/article/7829/59_main.1482694869.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/59_tn.1482694869.jpg Мир Он уточнил, что в настоящее время задумывается о профессии врача или военного

Коля Лукашенко поделился своими карьерными планами

Вчера, 21:44

Он уточнил, что в настоящее время задумывается о профессии врача или военного

Коля Лукашенко поделился своими карьерными планами, фото TUT.by
Коля Лукашенко поделился своими карьерными планами, фото TUT.by

Младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поделился своими карьерными планами. Об этом в воскресенье, 25 декабря.

"Честно, не очень бы мне хотелось стать президентом", — рассказал 12-летний школьник в интервью первому каналу белорусского телевидения. Он уточнил, что в настоящее время задумывается о профессии врача или военного.

В сентябре Александр Лукашенко объяснил, почему его младший сын перестал появляться на публике. По его словам, Николай большое внимание уделяет обучению в школе. При этом белорусский лидер отметил, что желания становиться главой государства у ребенка нет.

До этого белорусские и российские СМИ отметили, что летом сын Лукашенко стал крайне редко появляться на публике. Последняя встреча Коли на высоком уровне состоялась 21 мая в Ватикане — с Папой Римским Франциском.

В последние годы президент Белоруссии почти на всех официальных мероприятиях появляется в сопровождении Николая. Мальчик в свое время встречался с Владимиром Путиным, Виктором Ющенко, Дмитрием Медведевым, Бараком Обамой. В разные годы он также стоял на трибуне во время военных парадов, участвовал в саммитах СНГ, присутствовал на Генассамблее ООН, Олимпиадах в Пекине и Сочи.
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Источник:

РИА Новости

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