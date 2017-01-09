Команда Артема Кравца продлила контракт с тренером
Несмотря на предпоследнее место в Примере, руководство "Гранады" решило оставить Лукаса Алькараса
"Гранада", идущая на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.
Напомним, что за "Гранаду" на правах аренды выступает нападающий "Динамо" и сборной Украины.
Стороны продлили действовавшее до конца сезона соглашение до 2018 года. Как отмечается, Алькарас, который возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года, "несмотря на неудачный старт и календарные трудности, сумел сохранить живую надежду на спасение".
Алькарас возглавил "Гранаду" после отставки в конце сентября предыдущего тренера команды Пако Хемеса. Под руководством Алькараса "Гранада" одержала пока свою единственную победу в чемпионате Испании над "Севильей" 3 декабря (2:1), а также завершила четыре матча вничью при пяти поражениях в Примере, набрав тем самым семь очков.
В данный момент "Гранада" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице Примеры с девятью очками в активе, обгоняя на два очка "Осасуну" и отставая от идущей на "спасительном" 17-м месте "Валенсии" на три очка.
Таблица чемпионата Испании:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|РЕАЛ МАДРИД
|16
|12
|4
|0
|45-14
|40
|2
|СЕВИЛЬЯ
|17
|11
|3
|3
|36-21
|36
|3
|БАРСЕЛОНА
|17
|10
|5
|2
|42-17
|35
|4
|АТЛЕТИКО
|17
|9
|4
|4
|31-14
|31
|5
|ВИЛЬЯРРЕАЛ
|17
|8
|6
|3
|26-12
|30
|6
|РЕАЛ СОСЬЕДАД
|17
|9
|2
|6
|28-25
|29
|7
|АТЛЕТИК
|17
|8
|3
|6
|22-19
|27
|8
|ЛАС-ПАЛЬМАС
|17
|6
|6
|5
|27-24
|24
|9
|СЕЛЬТА
|17
|7
|3
|7
|28-32
|24
|10
|ЭЙБАР
|17
|6
|5
|6
|22-22
|23
|11
|ЭСПАНЬОЛ
|17
|5
|8
|4
|21-23
|23
|12
|АЛАВЕС
|17
|5
|7
|5
|15-17
|22
|13
|БЕТИС
|17
|6
|3
|8
|20-29
|21
|14
|МАЛАГА
|17
|5
|6
|6
|26-29
|21
|15
|ДЕПОРТИВО
|17
|4
|5
|8
|23-28
|17
|16
|ЛЕГАНЕС
|17
|4
|4
|9
|13-29
|16
|17
|ВАЛЕНСИЯ
|15
|3
|3
|9
|21-29
|12
|18
|СПОРТИНГ
|17
|3
|3
|11
|17-34
|12
|19
|ГРАНАДА
|17
|1
|6
|10
|14-38
|9
|20
|ОСАСУНА
|16
|1
|4
|11
|13-34
|7
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