Команда Артема Кравца продлила контракт с тренером

"Гранада", идущая на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.

Напомним, что за "Гранаду" на правах аренды выступает нападающий "Динамо" и сборной Украины.

Стороны продлили действовавшее до конца сезона соглашение до 2018 года. Как отмечается, Алькарас, который возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года, "несмотря на неудачный старт и календарные трудности, сумел сохранить живую надежду на спасение".

Алькарас возглавил "Гранаду" после отставки в конце сентября предыдущего тренера команды Пако Хемеса. Под руководством Алькараса "Гранада" одержала пока свою единственную победу в чемпионате Испании над "Севильей" 3 декабря (2:1), а также завершила четыре матча вничью при пяти поражениях в Примере, набрав тем самым семь очков.

В данный момент "Гранада" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице Примеры с девятью очками в активе, обгоняя на два очка "Осасуну" и отставая от идущей на "спасительном" 17-м месте "Валенсии" на три очка.

Таблица чемпионата Испании: