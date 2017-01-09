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Команда Артема Кравца продлила контракт с тренером http://www.segodnya.ua/img/article/7864/77_main.1483950435.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/77_tn.1483950435.jpg Мир Несмотря на предпоследнее место в Примере, руководство "Гранады" решило оставить Лукаса Алькараса

Команда Артема Кравца продлила контракт с тренером

Сегодня, 10:27

Несмотря на предпоследнее место в Примере, руководство "Гранады" решило оставить Лукаса Алькараса

Лукас Алькарас. Фото Twitter
Лукас Алькарас. Фото Twitter

"Гранада", идущая на 19-м, предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу, на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Лукасом Алькарасом.

Напомним, что за "Гранаду" на правах аренды выступает нападающий "Динамо" и сборной Украины.

Стороны продлили действовавшее до конца сезона соглашение до 2018 года. Как отмечается, Алькарас, который возглавил "Гранаду" 3 октября 2016 года, "несмотря на неудачный старт и календарные трудности, сумел сохранить живую надежду на спасение".

Алькарас возглавил "Гранаду" после отставки в конце сентября предыдущего тренера команды Пако Хемеса. Под руководством Алькараса "Гранада" одержала пока свою единственную победу в чемпионате Испании над "Севильей" 3 декабря (2:1), а также завершила четыре матча вничью при пяти поражениях в Примере, набрав тем самым семь очков.

В данный момент "Гранада" занимает предпоследнюю, 19-ю строчку в таблице Примеры с девятью очками в активе, обгоняя на два очка "Осасуну" и отставая от идущей на "спасительном" 17-м месте "Валенсии" на три очка.

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  СЕВИЛЬЯ 17 11 3 3 36-21 36
3  БАРСЕЛОНА 17 10 5 2 42-17 35
4  АТЛЕТИКО 17 9 4 4 31-14 31
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 8 6 3 26-12 30
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 17 8 3 6 22-19 27
8  ЛАС-ПАЛЬМАС 17 6 6 5 27-24 24
9  СЕЛЬТА 17 7 3 7 28-32 24
10  ЭЙБАР 17 6 5 6 22-22 23
11  ЭСПАНЬОЛ 17 5 8 4 21-23 23
12  АЛАВЕС 17 5 7 5 15-17 22
13  БЕТИС 17 6 3 8 20-29 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ДЕПОРТИВО 17 4 5 8 23-28 17
16  ЛЕГАНЕС 17 4 4 9 13-29 16
17  ВАЛЕНСИЯ 15 3 3 9 21-29 12
18  СПОРТИНГ 17 3 3 11 17-34 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 16 1 4 11 13-34 7
чемпионат Испании, Гранада

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Источник:

РСпорт

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