Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Команда, футболисты которой погибли в авиакатастрофе, подпишет 20 новых игроков http://www.segodnya.ua/img/article/7855/97_main.1483545893.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/97_tn.1483545893.jpg Мир "Шапекоэнсе" подпишет 20 игроков, чтобы восстановить команду после авиакатастрофы

Команда, футболисты которой погибли в авиакатастрофе, подпишет 20 новых игроков

Сегодня, 18:47

"Шапекоэнсе" подпишет 20 игроков, чтобы восстановить команду после авиакатастрофы

В &quot;Шапекоэнсе&quot; придут 20 новых футболистов. Фото AFP
В "Шапекоэнсе" придут 20 новых футболистов. Фото AFP

Бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" планирует подписать 20 футболистов, чтобы восстановить состав команды после авиакатастрофы, в которой погибло 19 игроков и членов тренерского штаба, сообщает портал Inside the Games.

Игровые номера выживших в авиакатастрофе футболистов "Шапекоэнсе" не будут использоваться.

"Ни один игрок в этом сезоне не будет использовать номера Фольмана, Нето и Рушеля. Мы ожидаем, что Рушель и Нето смогут вернуться и играть под своими номерами. К сожалению, Джексон Фольман не сможет играть, потому что ему ампутировали часть ноги, но, тем не менее, он сможет вернуться в клуб в другой роли", – сообщил директор клуба Руи Коста.

Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 года. Игроки и тренерский штаб летели на первый финальный матч Южноамериканского кубка.
чемпионат Бразилии, Шапекоэнсе

Вы сейчас просматриваете новость "Команда, футболисты которой погибли в авиакатастрофе, подпишет 20 новых игроков". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

gazeta.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Фото AFP

Сборная Аргентины признана разочарованием года, Роналду - лучший футболист

29 Декабря 2016, 10:20

Победа "Лестера" в чемпионате Англии стала главным сюрпризом 2016 года

Мир

Фото с места аварии самолета с командой. Фото AFP

Стали известны причины, из-за которых мог рухнуть самолет с командой "Шапекоэнсе"

26 Декабря 2016, 22:35

В баках самолета было минимальное количество топлива, судно было перегружено на 350 кг, высота полета составляла на тысячу футов больше расчетной

Мир

После подписания контракта. Фото Twiter

Выживший футболист "Шапекоэнсе" подписал контракт с "Интернасьоналем"

25 Декабря 2016, 10:58

Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до 31 декабря 2018 года

Мир

Матч прошел в Сан-Паулу. Фото AFP

Друзья Неймара обыграли команду Робиньо в матче памяти "Шапекоэнсе"

23 Декабря 2016, 13:23

Благодаря этому поединку удалось собрать 300 тысяч евро

Мир

"Шапекоэнсе", игроки которого погибли в авиакатастрофе, получил Южноамериканский кубок

22 Декабря 2016, 10:20

Самолет с бразильской командой разбился по пути на финальный матч турнира  

Мир

Место крушения самолета с членами бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Фото: AFP

В Боливии назвали виновных в крушении самолета с футболистами "Шапекоэнсе"

21 Декабря 2016, 02:20

В результате катастрофы погиб 71 человек

Футбол

Пророк Карлиньос

Пророк, предвидевший трагедию "Шапекоэнсе", предсказал смерть легенды чилийского футбола

19 Декабря 2016, 15:06

Карлиньос предупредил, что игрок сборной Чили умрет перед чемпионатом мира в 2018 году

Футбол

Нето с полицейским. Фото Twitter

Выживший в авиакатастрофе игрок "Шапекоэнсе" встретился со своим спасителем

16 Декабря 2016, 21:06

В больницу к Элио Нето пришел колумбийский полицейский

Футбол

Защитник "Шапекоэнсе" вернулся на родину. Фото AFP

Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" вернулся на родину

16 Декабря 2016, 14:08

Хелио Сампьер Нето - один из трех выживших в авиакатастрофе в Колумбии

Футбол

"Шапекоэнсе" 29 января стартует в чемпионате штата. Фото AFP

29 января обновленный после авиакатастрофы "Шапекоэнсе" проведет первый матч

14 Декабря 2016, 11:46

Спустя два месяца после авиакатастрофы "Шапекоэнсе" сыграет в рамках чемпионата штата

Футбол

Данило. Фото AFP

Вратарь "Шапекоэнсе", погибший в авиакатастрофе, признан игроком года в Бразилии

13 Декабря 2016, 12:32

Голкипер Данило победил в голосовании болельщиков

Футбол

Фото twitter.com/ChapecoenseReal

Разбившийся в авиакатастрофе бразильский клуб оштрафовали за невыход на игру

12 Декабря 2016, 13:19

"Шапекоэнсе" и "Атлетико Минейро" решили не проводить последний матч чемпионата Бразилии, за что были наказаны

Футбол

Элио Нето. Фото ФК "Шапкоэнсе"

Выживший в авиакатастрофе футболист "Шапекоэнсе" думает, что получил травмы во время матча

11 Декабря 2016, 16:25

Футболист спрашивал у медиков, как завершился матч Копа Судамерикана

Футбол

Фото chapecoense.com

"Шапекоэнсе" назначил нового главного тренера команды

9 Декабря 2016, 22:50

Бывший наставник погиб во время авиакатастрофы с другими игроками команды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.