Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года
Клуб "Нью-Сейнтс" выиграл 27 поединков подряд
Чемпионы Уэльса клуб "Нью-Сейнтс" побил рекорд, который держался 44 года.
Обыграв "Сефн Друидс" (2:0), "Нью-Сейнтс" добыл свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у "Аякса" в сезоне 1971/1972.
Бразильская "Куритиба", например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а "Реал" в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.
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