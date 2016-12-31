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Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года http://www.segodnya.ua/img/article/7849/1_main.1483166914.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/1_tn.1483166914.jpg Мир Клуб "Нью-Сейнтс" выиграл 27 поединков подряд

Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года

Вчера, 22:43

Клуб "Нью-Сейнтс" выиграл 27 поединков подряд

Новые рекордсмены. Фото &quot;Нью-Сейнтс&quot;
Новые рекордсмены. Фото "Нью-Сейнтс"

Чемпионы Уэльса клуб "Нью-Сейнтс" побил рекорд, который держался 44 года.

Обыграв  "Сефн Друидс" (2:0), "Нью-Сейнтс" добыл свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у "Аякса" в сезоне 1971/1972.

Бразильская "Куритиба", например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а "Реал" в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.
футбол, чемпионат Уэльса

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Источник:

Football.ua

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