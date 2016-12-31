Команда из Уэльса побила рекорд, который держался 44 года

Чемпионы Уэльса клуб "Нью-Сейнтс" побил рекорд, который держался 44 года.

Обыграв "Сефн Друидс" (2:0), "Нью-Сейнтс" добыл свою 27-ю победу подряд во всех турнирах подряд. Это на одну больше, чем у "Аякса" в сезоне 1971/1972.

Бразильская "Куритиба", например, в 2011 году выиграла 24 матча подряд, а "Реал" в сезоне 2014/2015 – 22 поединка.