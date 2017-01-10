Команда Коноплянки подписала "австрийского Варди"

"В Шальке" переходит лучший бомбардир второй немецкой Бундеслиги

Нападающий Гвидо Бургшталлер переходит из "Нюрнберга" в "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка.

Клубы согласовали условия трансфера. Переход будет окончательно оформлен, когда футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В нынешнем сезоне австриец забил во второй бундеслиге 14 голов в 16 матчах. В данный момент нападающий является лучшим бомбардиром турнира. Ранее 27-летний форвард выступал "Виннер Нойштадт", австрийский "Рапид" и "Кардифф".

Карьерный взлет Бургшталлера можно сравнить с судьбой лидера "Лестера" Джейми Варди – еще пару сезонов назад он играл в низших английских лигах, а сейчас является основным игроком чемпиона и сборной страны.

По неофициальной информации, контракт между футболистом и "Шальке" будет рассчитан до лета 2020 года.