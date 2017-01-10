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Команда Коноплянки подписала "австрийского Варди" http://www.segodnya.ua/img/article/7868/19_main.1484044185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/19_tn.1484044185.jpg Мир "В Шальке" переходит лучший бомбардир второй немецкой Бундеслиги

Команда Коноплянки подписала "австрийского Варди"

Сегодня, 12:29

"В Шальке" переходит лучший бомбардир второй немецкой Бундеслиги

Гвидо Бургшталлер. Фото schalke04.de
Гвидо Бургшталлер. Фото schalke04.de

Нападающий Гвидо Бургшталлер переходит из "Нюрнберга" в "Шальке", за который выступает украинец Евгений Коноплянка.

Клубы согласовали условия трансфера. Переход будет окончательно оформлен, когда футболист пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт.

В нынешнем сезоне австриец забил во второй бундеслиге 14 голов в 16 матчах. В данный момент нападающий является лучшим бомбардиром турнира. Ранее 27-летний форвард выступал "Виннер Нойштадт", австрийский "Рапид" и "Кардифф".

Карьерный взлет Бургшталлера можно сравнить с судьбой лидера "Лестера" Джейми Варди – еще пару сезонов назад он играл в низших английских лигах, а сейчас является основным игроком чемпиона и сборной страны.

По неофициальной информации, контракт между футболистом и "Шальке" будет рассчитан до лета 2020 года.
футбол, чемпионат Германии, Нюрнберг, Шальке

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