Команду Трампа покинул влиятельный разведчик – Washington Post

Как отмечается, Джеймс Вулси желает избранному президенту и его администрации успехов в работе

Бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси покинул переходную команду избранного президента США Дональда Трампа, пишет газета Washington Post, сообщает "РИА Новости".

"С немедленным вступлением в силу: Джеймс Вулси больше не является старшим советником избранного президента Трампа или его переходной команды. Он желает избранному президенту и его администрации успехов в работе", – говорится в заявлении представителя экс-главы ЦРУ.

Издание сообщает, что он в последние недели был отстранен от обсуждения вопросов, связанных с разведывательным сообществом США, с самим Трампом и будущим советником по национальной безопасности генерал-лейтенантом Майклом Флинном.

"Джим чувствовал себя очень некомфортабельно, будучи советником по вопросам, где является экспертом, и при этом не участвуя в обсуждении", – заявил газете источник в окружении Вулси.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп выбрал бывшего сенатора от штата Индиана Дэниела Коутса на пост директора Национальной разведки.

Представитель избранного президента США Шон Спайсер также заявлял, что Дональд Трамп не будет реформировать разведку.