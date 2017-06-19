Конгресс США показал, что может быть противовесом Трампу – WP

Сегодня, 16:03

Издание напоминает, как на прошлой неделе Сенат почти единодушно поддержал первый большой внешнеполитический законопроект

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Конгресс США редко берет на себя инициативу в международной политике. Но сенаторы от обеих партий показали свою решительность в течение последних недель, продемонстрировав невиданную независимость и рациональную, ответственную реакцию на смятение, которое появилось из-за деятельности администрации Дональда Трампа. Об этом в редакционной статье пишет лояльное к Демократической партии издание Washington Post, передает ZN.ua.

"Последние голосования и слушания стали долгожданным доказательством того, что Конгресс может действовать как ответственный противовес эксцентричной импульсивности Трампа", – говорится в статье.

Издание напоминает, как на прошлой неделе Сенат почти единодушно поддержал первый большой внешнеполитический законопроект. И такое бывает очень не часто. Документ ужесточает санкции против Ирана и России.

"Законопроект, который поддержали обе партии, лишает Трампа возможности снять санции с России без одобрения Конгресса и вводит новые жесткие ограничения в сфере экспорта российских энергоносителей. В последнее время велось много споров на тему, были ли разумными и выгодними для России действия российских хакеров против США во время выборов в прошлом. Голосование в Сенате доказало, что последствия для российской стороны оказались достаточно негативными", – говорится в статье.

Ранее лояльное к Республиканской партии издание Wall Street Journal писало, что санкции Конгресса против России дают Трампу шанс. Ведь американский президент может поддержать их и уменьшить напряжение, которое возникло из-за его подозрительной лояльность к Москве.

Напомним, что в среду, 14 июня Сенат США проголосовал за усиление санкций против России. Сообщается, что американским компаниям и физическим лицам будут запрещены сделки с российскими банками о предоставлении финансирования более чем на 14 дней.
США, конгресс, трамп, санкции

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