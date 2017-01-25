Конгрессмены США предложили запретить Трампу первым применять ядерное оружие

Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января

Конгрессмены США Эдвард Марки и Тед Лью предложили запретить американскому президенту первым применять ядерное оружие против других стран.

Соответствующий законопроект был внесен в Конгресс 24 января, говорится в заявлении на сайте Эдварда Марки, передает РБК.

Согласно сообщению, законопроект вводит запрет на нанесение первого ядерного удара "без объявления войны Конгрессом". Авторы проекта отмечают, что проблема ядерного оружия стала "более актуальной" после вступления в должность президента США Дональда Трампа, который "имеет право начать ядерную войну в любой момент".



