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Коньки олимпийской чемпионки объявлены культурным наследием Кореи http://www.segodnya.ua/img/article/7869/77_main.1484063014.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/77_tn.1484063014.jpg Мир Ким Ен А выиграла "золото" на Играх-2010 в Ванкувере

Коньки олимпийской чемпионки объявлены культурным наследием Кореи

Сегодня, 17:43

Ким Ен А выиграла "золото" на Играх-2010 в Ванкувере

Ким Ен А на Олимпиаде. Фото Instagram
Ким Ен А на Олимпиаде. Фото Instagram

Коньки фигуристки Ким Ен А, в которых она завоевала золотую медаль Олимпийских игр 2010 года, войдут в список культурного наследия Южной Кореи.

По мнению чиновников, пара коньков имеет большую историческую и символическую значимость, так как в них спортсменка получила первую награду высшей пробы в фигурном катании в истории Южной Кореи. Коньки войдут в реестр несмотря на то, что они были произведены за пределами страны.

Ким Ен А стала победительницей в одиночном женском катании на Олимпиаде в Ванкувере, набрав наибольшее количество баллов по итогам короткой и произвольной программ в истории соревнований. Также на ее счету "серебро" Игр 2014 года и две победы на чемпионатах мира.
фигурное катание, Олимпиада-2010

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Источник:

Lenta.ru

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