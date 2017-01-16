Действующий чемпион стартовал в Кубке Африки-2017 с ничьей (фото)

За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони

Состоялся первый матч Кубка Африки в группе С – действующий победитель турнира сборная Кот-д'Ивуара не смогла обыграть команду Того.

Матч завершился нулевой ничьей.

За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони.

Во втором матче дня встретятся бронзовый призер Кубка Африки-2016 ДР Конго и сборная Камеруна. Цвета конголезской сборной будет защищать форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани.