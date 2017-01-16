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Действующий чемпион стартовал в Кубке Африки-2017 с ничьей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7888/3_main.1484590755.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/3_tn.1484590755.jpg Мир За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони

Действующий чемпион стартовал в Кубке Африки-2017 с ничьей (фото)

Сегодня, 20:19

За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони

Состоялся первый матч Кубка Африки в группе С – действующий победитель турнира сборная Кот-д'Ивуара не смогла обыграть команду Того.

Матч завершился нулевой ничьей.

За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони.

Во втором матче дня встретятся бронзовый призер Кубка Африки-2016 ДР Конго и сборная Камеруна. Цвета конголезской сборной будет защищать форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани.
футбол, Кубок Африки, сборная Кот-д'Ивуара, сборная Того

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Сегодня|Спорт

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