Действующий чемпион стартовал в Кубке Африки-2017 с ничьей (фото)
За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони
Состоялся первый матч Кубка Африки в группе С – действующий победитель турнира сборная Кот-д'Ивуара не смогла обыграть команду Того.
Матч завершился нулевой ничьей.
За сборную Кот-д'Ивуара сыграли такие звезды как Соломон Калу, Серж Орье, Эрик Байи и Вильфрид Бони.
Во втором матче дня встретятся бронзовый призер Кубка Африки-2016 ДР Конго и сборная Камеруна. Цвета конголезской сборной будет защищать форвард киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани.
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