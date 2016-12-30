Козлова и Бондаренко вышли во второй раунд квалификации на турнире в Брисбене
Бондаренко посеяна в квалификации под первым номером
Украинские теннисистки Катерина Бондаренко и Катерина Козлова успешно преодолели стартовый барьер квалификации на турнире WTA Premier в Брисбене.
Козлова (6) переиграла Сару Томич из Австралии: 6:4, 6:4, а Бондаренко (1) сломила сопротивление представительницы Словакии Ребекки Шрамковой: 7:5, 4:6, 7:6(6).
Напомним, турнир стартует 1 января. В основной сетке турнира Украину предстаыят Элина Свитолина и Леся Цуренко.
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