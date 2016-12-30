Козлова и Бондаренко вышли во второй раунд квалификации на турнире в Брисбене http://www.segodnya.ua/img/article/7846/88_main.1483097559.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/88_tn.1483097559.jpg 2016-12-30T13:32:33+02:00 Мир Бондаренко посеяна в квалификации под первым номером