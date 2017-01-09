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Красиво, но холодно: лютые морозы сковали Европу (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/4_main.1483895614.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/4_tn.1483895614.jpg Мир Непогода парализовала нормальную жизнь европейцев 

Красиво, но холодно: лютые морозы сковали Европу (фото)

Сегодня, 07:05

Непогода парализовала нормальную жизнь европейцев 

Пришедшая из Скандинавии холодная воздушная масса окутала как север, так и юг Европы, пишет AFP. Из-за аномально низких температур уже погибли около 20 человек.

Непогода также отменила рейсы, нарушила движение транспорта, а сугробы достигают метровой высоты.

Стоит отметить, что холоднее всего было в горах Лапландии – на границе между Швецией и Финляндией. Там термометр показывал около 42 градусов мороза.

Ожидается, что морозная погода в ближайшие дни сохранится.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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