Красиво, но страшно: буйство стихии на побережье Франции (фото)

На северные регионы Франции обрушился шторм, передает AFP. Высота волн достигала десяти метров. Водой снесены пляжные постройки. Повреждены суда и прогулочные катера. Спасательные службы переведены в режим полной готовности.

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Напомним, в январе На Франция уже пережила мощную бурю. В отдельных областях скорость ветра достигала 40 метров в секунду (146 километров в час).

В результате удара стихии без электричества остались почти 240 тысяч домохозяйств и других потребителей энергии. Над восстановлением сетей работали около 1,2 тысячи специалистов.