Креативный парикмахер поджигает волосы клиентов, чтобы их выпрямить (фото)

Сегодня, 17:51

Необычная техника привлекла в салон много желающих испытать огненную укладку 


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

В одной из парикмахерских Палестины можно получить необычную услугу, пишет AFP.

Рамадан Эдван применяет экстремальную технику укладки. А все из-за того, что в его салоне на юге Сектора Газа отсутствует электричество.

Эдван обрабатывает волосы клиентов легковоспламеняющимся порошком или жидкостью, поджигает и вытягивает.

Стоит отметить, что такая техника привлекла в салон множество людей – кого-то ради новой прически, а кого-то – ради интереса.

Ранее сообщалось, что в Японии задержали 23-летнего выпускника местного вуза, которого подозревают в том, что он обрезал волосы у женщин в общественном транспорте. В деле фигурируют более 30 потерпевших.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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