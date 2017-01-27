Кремль подтвердил грядущий разговор Путина и Трампа

Песков не отрицает, что беседа может состояться уже в субботу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в субботу.

Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры президентов России и США пройдут 28 января.

Кроме того, о грядущей беседы сообщали американские аналитики и журналисты со ссылкой на источники в Белом доме. По мнению специалистов, администрация Трампа также готовится снять или ослабить санкции против России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как "это благоприятно скажется на обеих странах".

Путин и Трамп уже общались по телефону 14 ноября, после победы республиканца на президентских выборах. Тогда политики договорились наладить отношения между странами.