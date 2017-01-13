Кремль решил поставить точку в скандале с "российским" компроматом на Трампа

По словам Пескова, в Москве обсуждение этой "фальшивки" завершено, у Путина так долго "фальшивки" не обсуждают

Кремль считает тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на избранного президента США Дональда Трампа закрытой, так как подобные фальшивки не стоят такого внимания. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено, мы так долго фальшивки не обсуждаем", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Комментируя информацию о том, что автором соответствующего "доклада" о компромате является экс-сотрудник британских спецслужб, Песков отметил, что "в Кремле не известно (об этом человеке)". Пресс-секретарь президента отверг и возможность того, что данная ситуация может повлиять на отношения РФ и Великобритании.

Ранее Песков уже опровергал утверждения о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков, в том числа Дональда Трампа.

Ранее CNN сообщил, что президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу были представлены секретные документы, которые содержат утверждение, что у России есть компрометирующая информация о личной жизни и финансовой деятельности Трампа.

11 января сайт BuzzFeed опубликовал документ, в котором говорилось, что за Трампом следили в московском отеле Ritz Carlon. Якобы в номере избранного президента США были установлены камеры и Трамп вызывал проституток. Трамп все обвинения опроверг.

Как сообщается, автором компрометирующего досье об избранном президенте США Дональде Трампе является бывший британский офицер разведки Кристофер Стил.