Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Кремль высылает спецборт за выдворенными из США дипломатами http://www.segodnya.ua/img/article/7847/77_main.1483108016.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/77_tn.1483108016.jpg Мир Это будет самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ

Кремль высылает спецборт за выдворенными из США дипломатами

Сегодня, 16:21

Это будет самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ

За дипломатами отправили самолет. Фото: sdelanounas.ru
За дипломатами отправили самолет. Фото: sdelanounas.ru

Российских дипломатов, объявленных в США персонами нон грата, привезет в РФ самолет специального летного отряда "Россия".

"Для выезда российских дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" Управления делами президента РФ", – сообщили в администрации президента РФ.

Напомним, власти США в четверг объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты.

Кроме того, Вашингтон высылает из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрывает два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.

В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.

В ответ, Владимир Путин заявил, что Москва расценивает новые санкции США, как провокацию, и не будет вводить ответные меры.
россия, США, Путин, Обама, санкции

Вы сейчас просматриваете новость "Кремль высылает спецборт за выдворенными из США дипломатами ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин одобрил санкции против КНДР

Сегодня, 16:20

Пхеньян теперь не сможет получить из России ничего для своей ядерной программы

Политика

Путин в малиновом пиджаке. Фото: скриншот

Кравчук рассказал, как впервые встретил Путина в малиновом пиджаке

Сегодня, 16:16

Экс-президент первые первый раз встретил Путина в Беларуси, но еще не знал, кто это такой

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин официально поздравил Трампа с Новым годом и Рождеством

Сегодня, 16:02

Как отмечается в поздравлении, российско-американские отношения остаются важным фактором обеспечения стабильности и безопасности в современном мире

Мир

Путин. Фото: AFP

Путин лично ответил на новые санкции и высылку российских дипломатов из США

Сегодня, 14:54

По его словам, жаль, что администрация президента Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но Москва не будет вводить ответные меры

Мир

Лавров. Фото: AFP

Лавров предложил Путину радикальный ответ на новые санкции США

Сегодня, 12:52

По его словам, Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа, взаимность - это закон дипломатии в международных отношениях

Мир

Трамп. Фото: AFP

План Трампа по налаживанию партнерства с Путиным столкнулся с серьезным препятствием - WSJ

Сегодня, 11:50

Как отмечается, Трамп унаследует российско-американские отношения, на которых оставили неизгладимый отпечаток санкции, введенные Обамой в четверг

Мир

Владимир Путин. Фото: AFP

Путин подписал нашумевший "закон садистов"

Вчера, 18:44

Вместе с тем из окончательной редакции документа убрали норму о применении силы за любое нарушение режима содержания

Мир

Путин и Эрдоган. Фото: tvc.ru

В Кремле раскрыли детали сделки Путина и Эрдогана по Сирии

Вчера, 17:33

Как отмечается, перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего "Исламское государство"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.