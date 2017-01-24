Кремлевского пропагандиста Филлипса выдворили из парламента Британии (видео)

Путинскому пропагандисту не позволили сорвать собрание по поводу 25-летия украинско-британских отношений

Британского журналиста Грэма Филлипса, который также является пророссийским пропагандистом Кремля, заставили с помощью полицейского выйти из здания британского парламента. Соответствующее видео опубликовано на странице посольства Украины в Британии в Facebook.

Как написала посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко, ему не позволили сорвать собрание по поводу 25-летия украинско-британских отношений.

"Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже российский пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", – прокомментировала данный инцидент посол.

Напомним, в сентябре 2016 года к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратились украинцы с просьбой расследовать деятельность Грэма Филлипса в Украине и наказать его за пророссийскую пропаганду.

Кроме того, МИД Украины попросило Великобританию "разобраться" со скандальным журналистом. Посол Украины Галибаренко обращала внимание британской стороны на то, что британец Филлипс в 2014-2015 годах на востоке Украины работал в интересах пророссийских боевиков.