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Кремлевского пропагандиста Филлипса выдворили из парламента Британии (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/11_main.1485254547.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/11_tn.1485254547.jpg Мир Путинскому пропагандисту не позволили сорвать собрание по поводу 25-летия украинско-британских отношений

Кремлевского пропагандиста Филлипса выдворили из парламента Британии (видео)

Сегодня, 12:42

Путинскому пропагандисту не позволили сорвать собрание по поводу 25-летия украинско-британских отношений


Британского журналиста Грэма Филлипса, который также является пророссийским пропагандистом Кремля, заставили с помощью полицейского выйти из здания британского парламента. Соответствующее видео опубликовано на странице посольства Украины в Британии в Facebook.

Как написала посол Украины в Великобритании Наталия Галибаренко, ему не позволили сорвать собрание по поводу 25-летия украинско-британских отношений.

"Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже российский пропагандист Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", – прокомментировала данный инцидент посол.

Напомним, в сентябре 2016 года к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй обратились украинцы с просьбой расследовать деятельность Грэма Филлипса в Украине и наказать его за пророссийскую пропаганду.

Кроме того, МИД Украины попросило Великобританию "разобраться" со скандальным журналистом. Посол Украины Галибаренко обращала внимание британской стороны на то, что британец Филлипс в 2014-2015 годах на востоке Украины работал в интересах пророссийских боевиков.
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Источник:

"Сегодня"

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