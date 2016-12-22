Криштиану Роналду назван человеком года в Палестине

Футболист был отмечен за его "спортивные и человеческие качества"

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду признан человеком года в Палестине.

На торжественном мероприятии присутствовали 1200 человек, включая президента Палестины Махмуда Аббаса. Футболист был отмечен за его "спортивные и человеческие качества".

В марте этого года Роналду встретился с 5-летним палестинским мальчиком, оставшимся сиротой после гибели его семьи в результате бомбардировки.

В ближайшее время награда должна быть доставлена в Испанию и вручена португальцу.