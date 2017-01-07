Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча" (фото)
Звезда "Реала" показал трофеи болельщикам перед матчем с "Гранадой"
Перед началом матча 17-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Гранадой" нападающий мадридской команды Криштиану Роналду показал собравшимся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" свой четвертый "Золотой мяч", который он получил 12 декабря.
"Золотой мяч" португальцу символически вручил почетный президент "Реала" и бывший футболист "сливочных" Франсиско Хенто.
В церемонии, прошедшей перед игрой, приняли участие Раймон Копа, Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Зинедин Зидан. Все они выигрывали "Золотой мяч" в прошлом.
После церемонии Роналду прямо на стадионе устроил фотосессию со всеми четырьмя своими "Золотыми мячами".
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