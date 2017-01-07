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Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/17_main.1483801971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/17_tn.1483801971.jpg Мир Звезда "Реала" показал трофеи болельщикам перед матчем с "Гранадой"

Криштиану Роналду притащил на стадион четыре "Золотых мяча" (фото)

Сегодня, 18:58

Звезда "Реала" показал трофеи болельщикам перед матчем с "Гранадой"

Криштиану Роналду и четыре его &quot;Золотых мяча&quot;. Фото AFP
Криштиану Роналду и четыре его "Золотых мяча". Фото AFP

Перед началом матча 17-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Гранадой" нападающий мадридской команды Криштиану Роналду показал собравшимся на стадионе "Сантьяго Бернабеу" свой четвертый "Золотой мяч", который он получил 12 декабря.

"Золотой мяч" португальцу символически вручил почетный президент "Реала" и бывший футболист "сливочных" Франсиско Хенто.

В церемонии, прошедшей перед игрой, приняли участие Раймон Копа, Роналдо, Майкл Оуэн, Луиш Фигу и Зинедин Зидан. Все они выигрывали "Золотой мяч" в прошлом.

После церемонии Роналду прямо на стадионе устроил фотосессию со всеми четырьмя своими "Золотыми мячами".

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Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Золотой мяч, Зинедин Зидан, Майкл Оуэн, Луиш Фигу

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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