ФОТОФАКТ. Криштиану Роналду с семьей сходил в гости к восковому Роналду
Футболист посетил музей на острове Мадейра
Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который на острове Мадейра со своей семьей празднует Рождество, не отказался от возможности посетить музей. В нем установлена его скульптура в полный рост с четырьмя копиями "Золотого мяча", которых был удостоен португалец.
Фотографию со своим знаменитым родственником в соцсети разместила его сестра Катя Авейру.
"Золотая команда. Мама хотела, чтобы каждый из нас владел "Золотым мячом". Криштиану говорит, что мы все этого достойны. Мама может гордиться", – написала Катя.
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