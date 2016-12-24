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ФОТОФАКТ. Криштиану Роналду с семьей сходил в гости к восковому Роналду http://www.segodnya.ua/img/article/7827/48_main.1482595031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/48_tn.1482595031.jpg Мир Футболист посетил музей на острове Мадейра

ФОТОФАКТ. Криштиану Роналду с семьей сходил в гости к восковому Роналду

Сегодня, 17:53

Футболист посетил музей на острове Мадейра

Семья в музее. Фото Instagram
Семья в музее. Фото Instagram

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который на острове Мадейра со своей семьей празднует Рождество, не отказался от возможности посетить музей. В нем установлена его скульптура в полный рост с четырьмя копиями "Золотого мяча", которых был удостоен португалец.

Фотографию со своим знаменитым родственником в соцсети разместила его сестра Катя Авейру.

"Золотая команда. Мама хотела, чтобы каждый из нас владел "Золотым мячом". Криштиану говорит, что мы все этого достойны. Мама может гордиться", – написала Катя.
футболист, Криштиану Роналду, Золотой мяч

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