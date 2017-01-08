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Кровавый теракт в Иерусалиме: новые подробности, фото (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7863/66_main.1483882926.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/66_tn.1483882926.jpg Мир Как сообщается, погибли три девушки и один юноша, возрастом примерно 20 лет

Кровавый теракт в Иерусалиме: новые подробности, фото (фото)

Сегодня, 15:38

Как сообщается, погибли три девушки и один юноша, возрастом примерно 20 лет

В 13:23 поступила информация об "автомобильном теракте" в иерусалимском районе Армон а-Нацив, в результате которого есть много пострадавших, сообщает newsru.co.il.

Как сообщает пресс-служба полиции, грузовик Mercedes с израильскими (желтыми) номерными знаками выехал на тротуар и совершил наезд на группу израильских военнослужащих, выходивших из автобуса.

Водитель грузовика нейтрализован. Известно, что за рулем находился араб с израильским удостоверением личности, проживавший в иерусалимском квартале Джабль Мукабр (по-соседству с Армон а-Нацив).

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в иерусалимские больницы "Адаса Эйн-Керем", "Адаса Ар а-Цофим" и "Шаарей Цедек" доставлены 15 пострадавших: один из них в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести, 10 получили легкие травмы.

ЗАКА сообщает о четырех погибших в результате этого теракта: погибли три девушки и один юноша, примерно 20 лет.

Свидетели происшествия говорят, что нет никаких сомнений в том, что наезд был преднамеренным: водитель увеличил скорость перед тем, как грузовик выехал на тротуар, и остановился только тогда, когда по нему был открыт огонь.

Полиция блокировала место происшествия.

Подробности расследования на данном этапе запрещены к публикации.

В иерусалимских больницах открыты "горячие линии" для родственников раненых. Больница "Шаарей Цедек" – 1255125, "Адаса Эйн-Керем" – 1255122, "Адаса Ар а-Цофим" – 1255121.

Пресс-служба "Института Яд Бен Цви" сообщила, что теракт был совершен, когда гиды этой организации, занимающейся изучением Израиля и распространением знаний о стране среди израильтян, проводили на смотровой площадке Армон а-Нацив мероприятие, в котором участвовали около 300 военнослужащих ЦАХАЛа.

По предварительной информации граждан Украины среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, однако сейчас данные уточняются.
теракт, военные, грузовик, полиция, иерусалим

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