Крупную змею вытащили из унитаза в Таиланде (видео)

Спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю

Жительница города Кхонкэн на северо-востоке Таиланда нашла в своем унитазе крупную змею.

При помощи длинной палки с петлей один из них ухватил животное за шею и стал вытягивать из канализационной трубы. Его помощник придерживал извивающуюся рептилию за хвост, чтобы она не уползла, если вырвется из петли.

Пойманная змея относится к одному из видов ужей, обитающих в Таиланде. Иногда они атакуют человека, но их укус не ядовит. Агентство UPI передает, что на следующий день спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Претории (ЮАР) из унитаза вытащили огромную кобру. Каким образом змея оказалась в дренажной системе, неизвестно.