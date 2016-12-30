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Крупную змею вытащили из унитаза в Таиланде (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/76_main.1483107790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/76_tn.1483107790.jpg Мир Спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю

Крупную змею вытащили из унитаза в Таиланде (видео)

Сегодня, 18:35

Спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю


Жительница города Кхонкэн на северо-востоке Таиланда нашла в своем унитазе крупную змею.

При помощи длинной палки с петлей один из них ухватил животное за шею и стал вытягивать из канализационной трубы. Его помощник придерживал извивающуюся рептилию за хвост, чтобы она не уползла, если вырвется из петли.

Пойманная змея относится к одному из видов ужей, обитающих в Таиланде. Иногда они атакуют человека, но их укус не ядовит. Агентство UPI передает, что на следующий день спасатели отвезли ее на безопасное расстояние и отпустили на волю.

Ранее сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Претории (ЮАР) из унитаза вытащили огромную кобру. Каким образом змея оказалась в дренажной системе, неизвестно.
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Источник:

Lenta.ru

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