Крушение Boeing 747 в Кыргызстане: Аэропорт "Манас" временно прекратил работу из-за катастрофы

Грузовой боинг упал на дома в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы

Аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно прекратил работу из-за катастрофы Boeing 747 вблизи Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы в Twitter, передает УНН.

"Международный аэропорт" Манас "в Кыргызстане временно не работает из-за катастрофы Boeing 747", – говорится в сообщении.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник.

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.

Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.