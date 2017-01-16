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Крушение Boeing 747 в Кыргызстане: Аэропорт "Манас" временно прекратил работу из-за катастрофы http://www.segodnya.ua/img/article/7885/50_main.1484558781.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/50_tn.1484558781.jpg Мир Грузовой боинг упал на дома в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы

Крушение Boeing 747 в Кыргызстане: Аэропорт "Манас" временно прекратил работу из-за катастрофы

Сегодня, 11:27

Грузовой боинг упал на дома в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы

Грузовой &quot;Боинг&quot; 747. Фото: wikipedia.org
Грузовой "Боинг" 747. Фото: wikipedia.org

Аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно прекратил работу из-за катастрофы Boeing 747 вблизи Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба Департамента консульской службы в Twitter, передает УНН.

"Международный аэропорт" Манас "в Кыргызстане временно не работает из-за катастрофы Boeing 747", – говорится в сообщении.

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник.

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.

Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.
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