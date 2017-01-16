Крушение Boeing 747 вблизи Бишкека: все подробности (видео)

Грузовой самолет рухнул, не долетев до полосы аэропорта "Манас"; на данный момент известно о 37 жертвах

Поисковые службы обнаружили первый "черный ящик" с рухнувшего недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропотра "Манас" (Бишкек, Кыргызстан). Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства страны.

Ранее сообщалось, что в результате крушения грузового самолета частной турецкой авиалинии под Бишкеком погибли 37 человек.

Фото: 24.kg

Самолет рухнул на поселок Дача-Суу дачного кооператива "Авиатор" в окрестностях аэропорта. При этом разрушены 32 частных дома, в которых проживали люди.

Согласно сообщению, "Боинг" выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, в составе экипажа было пять человек, по предварительным данным все они погибли. По данным МЧС, погибли 37 человек.

Фото: 24.kg

Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщает, что В морге республиканского центра судебно-медицинской экспертизы исследовано 32 тела, которые поступили туда с места катастрофы грузового самолета.

Как сообщается, на данный момент исследовано 32 целых трупа, из них 13 – дети.

Аэропорт "Манас" в Кыргызстане временно прекратил работу из-за катастрофы Boeing 747 вблизи Бишкека.

Фото: 24.kg

Напомним, грузовой Boeing 747 турецкой авиакомпании разбился в 1,5 километрах от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Манас" столицы Кыргызстана утром в понедельник, 16 января.

Фото: кадр из видео НТВ

Председатель комитета Жогорку Кенеша (Верховного совета Киргизии) по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Марат Аманкулов сообщил ранее предварительную причину катастрофы.

"По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок. Сейчас там пожар, возгорание ликвидируют. Точных данных о погибших нет", – рассказал Аманкулов.