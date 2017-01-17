Крушение под Бишкеком: число жертв авиакатастрофы выросло

Погибли 15 детей, в том числе один младенец

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили в Минздраве Кыргызстана. В ведомстве уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

По словам собеседника агентства, до обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца.

Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.

"У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", – пояснил собеседник агентства.

Напомним, "Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.