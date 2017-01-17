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Крушение под Бишкеком: число жертв авиакатастрофы выросло http://www.segodnya.ua/img/article/7888/70_main.1484633906.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/70_tn.1484633906.jpg Мир Погибли 15 детей, в том числе один младенец

Крушение под Бишкеком: число жертв авиакатастрофы выросло

Сегодня, 08:14

Погибли 15 детей, в том числе один младенец

Число жертв крушения в Кыргызстане растет. Фото: vesti.kg
Число жертв крушения в Кыргызстане растет. Фото: vesti.kg

По последним данным, 38 человек погибли в результате падения грузового "Боинга" турецкой авиакомпании под Бишкеком, сообщили в Минздраве Кыргызстана. В ведомстве уточнили, что во вторник было найдено тело 38-го погибшего, предположительно члена экипажа самолета.

По словам собеседника агентства, до обнаружения тела четвертого члена экипажа в списках погибших, составленных сотрудниками Республиканского бюро судебно-медицинских экспертиз, числились 37 человек, включая трех членов экипажа самолета турецкой авиакомпании. Среди погибших 15 детей в возрасте от 11 лет до года, а также одна девочка, которой было 4 месяца.

Как отметили в Минздраве, в списках пострадавших 16 человек, 13 человек госпитализированы, трое получают амбулаторное лечение.

"У пострадавших преимущественно диагностированы ушибы различной степени тяжести, переломы, сотрясение головного мозга", – пояснил собеседник агентства.

Напомним, "Боинг 747 400" турецкой авиакомпании при заходе на посадку рухнул на дачный поселок, расположенный в непосредственной близости от аэропорта "Манас".

Самолет упал на жилые дома, большинство жертв являются жителями поселка, которые оказались придавленными обломками самолета.
Киргизия, крушение, кыргызстан, авиакатастрофа, боинг, Бишкек

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Источник:

Интерфакс

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