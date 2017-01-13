Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Крушение Ту-154: эксперты идентифицировали более 70 погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7878/59_main.1484293146.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/59_tn.1484293146.jpg Мир Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января

Крушение Ту-154: эксперты идентифицировали более 70 погибших

Сегодня, 09:35

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января

В России прошли первые похороны погибших в крушении Ту-154. Фото: AFP
В России прошли первые похороны погибших в крушении Ту-154. Фото: AFP

Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", – сказал источник.

По его словам, работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Среди опознанных Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ – Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. "Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", – сказали источники.

Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище. "Предварительно 16 января, в понедельник", – сообщили ранее в ее окружении.

Напомним, самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился на Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека. В самолете также летели 65 человек из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова (более известного как "Хор Красной армии"). Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Военные артисты должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная сотрудничеством с российской армией.
россия, крушение, Ту-154, авиакатастрофа, экспертиза

Вы сейчас просматриваете новость "Крушение Ту-154: эксперты идентифицировали более 70 погибших". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Елизавета Глинка. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Среди жертв катастрофы Ту-154 опознана доктор Лиза - росСМИ

Сегодня, 02:16

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные

Мир

Ансамбль Александрова. Фото: LSM.LV

Ансамбль Александрова набирает новых артистов

9 Января, 17:51

Как сообщается, конкурс пройдет с 16 по 25 января, к участию приглашаются лица от 18 до 45 лет

Мнения

Аркадий Бабченко. Фото: Фейсбук

Бабченко про 50 человек на панихиде по погибшим на Ту-154: Петицию по лишению гражданства Рынской подписали 170 тысяч

8 Января, 06:10

Ранеее россияне начали собирать подписи за лишение гражданства журналиста Аркадия Бабченко, который отметил, что не испытывает скорби российских военных и журналистов

Мнения

Айдер Муждабаев. Фото: Фейсбук

Муждабаев о панихиде в РФ по жертвам крушения Ту-154: Чего не пришли-то, украинцы помешали?

8 Января, 05:12

На панихиду на 9 день после крушения Ту-154 пришли всего 50 человек

Мир

Надежда Игнатьева. Фото: соцсети

На борту разбившегося в России Ту-154 была уроженка Украины

31 Декабря 2016, 14:30

Девушка занималась танцами в составе ансамбля имени Александрова

Мир

Американские хористы под Генконсульством РФ в Нью-Йорке. Фото: скриншот

Американские хористы спели гимн РФ в память о жертвах Ту-154

31 Декабря 2016, 12:22

Также американцы выразили соболезнование в связи с гибелью ансамбля Александрова и надеются на его скорое восстановление

Мир

Поиски погибших в авиакатастрофе ТУ-154 продлили до 9 января

30 Декабря 2016, 17:58

Поисково-спасательная операция будет продолжаться 

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: источник раскрыл новые детали расследования причин катастрофы

30 Декабря 2016, 10:49

Как сообщается, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия и теракт, комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна.

Мир

Крушение Ту-154 в России: новые подробности

29 Декабря 2016, 20:26

В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел

Мир

В России прошли первые похороны погибших в крушении Ту-154. Фото: AFP

В России начали хоронить жертв крушения Ту-154

29 Декабря 2016, 13:30

В Подмосковье захоронена первая опознанная погибшая – помощница главы департамента культуры Минобороны РФ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.