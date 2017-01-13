Крушение Ту-154: эксперты идентифицировали более 70 погибших

Эксперты по ДНК-экспертизе идентифицировали более 70 погибших в катастрофе самолета Ту-154 Минобороны над Черным морем. Об этом сообщили источники в бюро судебно-медицинской экспертизы.

"На сегодняшний день завершена процедура идентификации более 70 погибших, родственники которых ознакомлены с результатами экспертизы", – сказал источник.

По его словам, работа по идентификации останков пассажиров лайнера продолжается.

Среди опознанных Елизавета Глинка (доктор Лиза), руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна, и девять представителей СМИ – Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов (Первый канал), Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский (телеканал "Звезда"), Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов (НТВ).

Источник сообщил, что ориентировочно похороны пройдут 14, 16 и 17 января. "Согласно предварительной информации, 50 погибших будут похоронены на федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах, где ранее была похоронена помощница Антона Губанкова Оксана Бадрутдинова", – сказали источники.

Похороны Елизаветы Глинки пройдут на Новодевичьем кладбище. "Предварительно 16 января, в понедельник", – сообщили ранее в ее окружении.

Напомним, самолет военного ведомства Российской Федерации Ту-154 разбился на Рождество, 25 декабря после вылета из Сочи. На борту самолета находилось 92 человека. В самолете также летели 65 человек из военного ансамбля песни и пляски имени Александрова (более известного как "Хор Красной армии"). Это почти весь хор коллектива, за исключением трех солистов, которых не было на борту. Военные артисты должны были дать новогодний концерт для российских оккупационных сил в Сирии. Также в самолете было девять журналистов телеканалов, запрещенных в Украине, и член совета при президенте РФ Елизавета Глинка, известная сотрудничеством с российской армией.