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Крушение Ту-154: ФСБ РФ назвала четыре основные версии катастрофы http://www.segodnya.ua/img/article/7831/52_main.1482752259.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/52_tn.1482752259.jpg Мир Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено

Крушение Ту-154: ФСБ РФ назвала четыре основные версии катастрофы

Сегодня, 13:33

Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено

Ту-154. фото: politexpert.net
Ту-154. фото: politexpert.net

Четыре основные версии проверяются по делу о крушении самолета Ту-154 Минобороны России над Черным морем сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ЦОС ФСБ РФ заявляют, что признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.

"Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", – отметили в ФСБ.

"По состоянию на настоящий момент установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора. С ними работают члены следственной группы", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.
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Источник:

ИТАР-ТАСС

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