Крушение Ту-154: источник раскрыл новые детали расследования причин катастрофы

Как сообщается, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия и теракт, комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна.

Версия о теракте на борту разбившегося под Сочи 25 декабря Ту-154 Минобороны не находит подтверждения, сообщил источник, знакомый с ходом расследования.

"Первые данные расшифровки бортовых самописцев, а также анализ состояния обломков, в том числе, отсутствие следов взрывчатых веществ, не оставляет оснований для дальнейшей проработки версии, которую потенциально можно квалифицировать как теракт", – сказал источник. Таким образом, участникам расследования не удалось установить последствий взрыва либо технического вмешательства извне.

Кроме того, среди основных версий более не фигурируют сложные метеоусловия. "На первый план выходят версии о техническом и человеческом факторах, которые потенциально в совокупности могли привести к катастрофе", – сказал источник.

Он сообщил, что комиссия уделит особое внимание техническому состоянию воздушного судна. "Будет дополнительно уточнены параметры обслуживания самолета, квалификация обслуживающего персонала аэродромных служб, летного экипажа, взяты пробы топлива", – сказал источник.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.

Вчера начальник службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов сообщил, что взрыва на борту Ту-154 над Черным морем не было, но версия теракта пока не снимается. По его словам, теракт может быть осуществлен не только с помощью взрыва. Байнетов отметил, что не исключается "механическое воздействие" на самолет.

По его словам, комиссия по расследованию крушения изначально рассматривала более 15 версий катастрофы, но после извлечения самописцев их число сократилось вдвое.