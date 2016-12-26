Крушение Ту-154: как проходит поисковая операция и почему эксперты говорят о теракте (видео)

Первый самолет с телами и частями тел погибших сегодня приземлился на военном аэродроме

Крушение ТУ-154. Четыре причины падения самолета Министерства обороны России недалеко от Сочи рассматривают в ФСБ. Но среди них нет версии теракта. Со дна Черного моря достали тела 13 погибших. Часть из них привезли в Москву на экспертизу.

Набережная в Сочи, входы в телецентр "Останкино" и Александровский концертный зал завалены цветами. Cюда приносят свечи и записки в память о 92-х погибших.

"У меня просто дедушки пели в ансамбле, в 40-50-е годы, Дойновы. Просто как родной ансамбль. Просто страшная трагедия, невозможно поверить", – говорит Игорь музыкант.

"Вот Алиночка моя, и многие костюмеры там... То есть для меня — это я не знаю, какая утрата, так что я вот очень тяжело переживаю", – сказала Людмила, жительница Москвы.

На борту был основной состав военного ансамбля имени Александрова. Коллектив летел в Сирию с концертом для российских военных к Новому году по известному пилотам маршруту. Из Москвы в Адлер, там дозаправка, и потом – дальше в Латакию. После заправки, через 2 минуты как взлетел – ТУ-154 пропал с радаров диспетчеров.

"Мы исходим из того, что причинами этой катастрофы могли бы быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования", – отметил Максим Соколов, министр транспорта России.

В ФСБ говорят еще про две версии: попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Доказательств теракта пока нет, говорят силовики. Но авиаэксперт Вадим Лукашевич не согласен.

"Судя по всему, летчики ничего не успели передать и как-то среагировать, по крайней мере, нам ничего не известно. А любая ошибка пилотирования или неисправность не приводит к мгновенной потери связи или потери работоспособности летчиков", – отметил Вадим Лукашевич.

К тому же летчики были опытными. Именно эти пилоты перевозили российских космонавтов. А капитан однажды успешно сажал самолет с отказавшими двигателями. Поисковая операция продолжается вторые сутки. Со дна моря достали 13 тел.

"В поисках на месте крушения самолета сейчас задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, 10 вертолетов, 3 беспилотных летательных аппарата и более 3,5 тысяч человек", – уточнил Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России.

Черные ящики, обломки самолета и человеческие останки — спасатели ищут даже у абхазских берегов. Днем появилась информация, что туда течением могло отнести вещи и людей. Все найденное отправляют в Москву.

Изучать останки будут судмедэксперты в Москве. Первый самолет с телами и частями тел погибших сегодня приземлился на том самом военном аэродроме Чкаловском, с которого начинался российско-сирийский рейс, оборвавшийся над Черным морем.

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