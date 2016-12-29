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Крушение Ту-154: опознание жертв будет длиться еще месяц http://www.segodnya.ua/img/article/7842/55_main.1483005575.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/55_tn.1483005575.jpg Мир Как сообщается, на сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур

Крушение Ту-154: опознание жертв будет длиться еще месяц

Сегодня, 11:56

Как сообщается, на сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур

Поиск обломков Ту-154 продолжается. Фото: AFP
Поиск обломков Ту-154 продолжается. Фото: AFP

Опознание жертв крушения Ту-154 над Черным морем может занять до четырех недель, заявил журналистам в четверг первый заместитель министра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, передает "РИА Новости".

"На сегодняшний день взяты биологические материалы у родственников всех погибших для соответствующих процедур и мы надеемся, что в срок до четырех недель все необходимые процедуры будут проведены", – сказал он.

Ранее сообщалось, что несколько останков тел погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружены в береговой черте в Адлере.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
россия, самолет, Ту-154, авиакатастрофа, крушение Ту-154
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