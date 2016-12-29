Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Крушение Ту-154: останки нескольких тел прибило к берегу http://www.segodnya.ua/img/article/7842/37_main.1483004091.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/37_tn.1483004091.jpg Мир Как отмечается, на данный момент обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших

Крушение Ту-154: останки нескольких тел прибило к берегу

Сегодня, 11:30

Как отмечается, на данный момент обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP
Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Несколько останков тел погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ обнаружены в береговой черте в Адлере. Об этом сообщили в силовых структурах.

"В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда и следователи.

В настоящее время, по данным источника, все обнаруженные обломки Ту-154 подняты из воды. Всего найдено более 1,8 тыс. фрагментов и обломков лайнера.

Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

Катастрофа самолета Ту-154 произошла 25 декабря рано утром вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, представители СМИ, общественный деятель Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
россия, самолет, Ту-154, авиакатастрофа, крушение Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "Крушение Ту-154: останки нескольких тел прибило к берегу". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Игорь Конашенков. Фото: ТАСС

В России ответили на карикатуру Charlie Hebdo на крушение Ту-154

Сегодня, 09:06

Российский генерал назвал рисунок "очередным испражнением парижских двуногих"

Мир

Третий черный ящик Ту-154 не могут "прочесть". Фото: AFP

Третий "черный ящик" Ту-154 разрушен

Сегодня, 09:06

Состояние двух остальныеъ бортовых самописцев - речевого и основного - удовлетворительное

Мир

Двигатель Ту-154 был неисправен. Фото: AFP

В двигателе Ту-154 обнаружили неисправности

Сегодня, 08:38

Эксперты говорят об усталости металла и контрафактных деталях

Мнения

Александр Невзоров. Фото: afisha.yandex.ua

Невзоров о крушении Ту-154: В РФ уже "отрепетировали" скорбь во время массового отравления "Боярышником"

Сегодня, 07:18

Публицист подчеркнул, что каждый человек, "если нет правила принуждения к скорби", имеет право относиться к любому событию так, как он считает нужным

Мир

Самолет разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера, фото AFP

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на крушение Ту-154

Вчера, 22:52

На карикатуре изображен падающий самолет с поющим артистом

Мир

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма, фото AFP

В Черном море приостановили водолазные работы по поиску обломков Ту-154 из-за шторма

Вчера, 21:48

Приостановлена только работа водолазов, а корабли продолжают поиск

Мир

Поднятие обломков потерпевшего крушение Ту-154. Фото: AFP

Крушение Ту-154: видеореконструкция падения самолета

Вчера, 16:33

Свидетель ранее сообщал, что траектория падающего Ту-154 была такая, будто экипаж хотел посадить самолет на воду

Мир

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: обнаружены тела еще трех погибших

Вчера, 16:30

Таким образом, как сообщили в штабе по проведению поисковых работ, количество найденных тел достигло 18

Мир

Подъем обломков потерпевшего крушение Ту-154 со дна Черного моря. Фото: AFP

Крушение Ту-154: появилась полная расшифровка последних переговоров пилотов

Вчера, 16:11

Запись речи была снята с одного с "черных ящиков" самолета, поднятого со дна Черного моря

Одесса

Активисты убрали свечи и цветы. Фото: AFP

"Правый сектор" устроил "чистку" возле российского консульства в Одессе

Вчера, 13:04

Активисты убрали цветы и лампадки, которые принесли под стены здания сочувствующие родным и близким разбившегося самолета Ту-154 

Мир

Поиск обломков продолжается. Фото: AFP

Крушение Ту-154: обнаружен и поднят со дна второй "черный ящик"

Вчера, 11:18

Как отмечалось, анализ данных с первого регистратора, обнаруженного накануне, позволяет сузить перечень причин крушения российского Ту-154

Мир

В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Фото: из открытых источников

В районе крушения Ту-154 объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 10:38

Ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.