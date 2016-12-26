Крушение Ту-154: в Кремле прокомментировали версию о теракте

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока рано говорить о приоритетной версии

В Кремле заявили, что версия о теракте в связи с крушением над Черным морем Ту-154 пока не получает развития и рассматриваются все версии авиакатастрофы.

Отвечая на вопрос, получила ли развитие версия о теракте в ходе расследования крушения ТУ-154, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, не получает. Пока не получает развитие ни одна из версий".

По словам пресс-секретаря президента РФ, пока рано говорить о приоритетной версии. "Как говорил глава правительственной комиссии министр Соколов, рассматриваются все версии, пока рано о чем-то утвердительно говорить", – сказал Песков.

Он отметил при этом, что "версия о теракте далеко не в первых рядах".

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.