Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Крушение Ту-154: в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы http://www.segodnya.ua/img/article/7830/32_main.1482737701.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/32_tn.1482737701.jpg Мир По словам Соколова, комиссия исходит из того, что причинами катастрофы Ту-154 могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования

Крушение Ту-154: в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы

Сегодня, 09:30

По словам Соколова, комиссия исходит из того, что причинами катастрофы Ту-154 могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования

Поисковая операция продолжается. Фото: AFP
Поисковая операция продолжается. Фото: AFP

Теракт не рассматривается в качестве основной версии катастрофы самолета Ту-154 в Сочи. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов, возглавивший правительственную комиссию по расследованию происшествия.

"Сегодня, насколько нам известно, основные версии не включают в себя версию террористического акта, поэтому мы исходим из того, что причинами катастрофы могли быть либо техническое состояние, либо ошибки пилотирования, но подчеркну, что это устанавливает следствие, а также специальная техническая комиссии Министерства обороны", – сказал Соколов на брифинге.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.
россия, катастрофа, Ту-154, крушение Ту-154, Катастрофа Ту-154
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "Крушение Ту-154: в Минтрансе РФ назвали основные версии катастрофы". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.